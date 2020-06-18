В ДТП в Ярославском районе погиб мужчина-водитель

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:32:54+03:00

На 19 километре трассы Холмогоры столкнулись «Рено» и «Тойота». ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской области

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Вчера, 17 июня, около 17 часов в Ярославском районе произошло ДТП. По предварительной информации, на 19 километре трассы Холмогоры столкнулись «Рено» и «Тойота».

В результате аварии 64-летний водитель «Рено», житель Ярославля, скончался. Пассажир той же машины, 65-летняя женщина, получила травмы и была доставлена в больницу.

- На место аварии выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU