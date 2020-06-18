2020-06-18T09:32:54+03:00
Происшествия

В ДТП в Ярославском районе погиб мужчина-водитель

Пассажир получил травмы
Светлана Крутикова
Поделиться:
На 19 километре трассы Холмогоры столкнулись «Рено» и «Тойота». ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской областиНа 19 километре трассы Холмогоры столкнулись «Рено» и «Тойота». ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской области
Изменить размер текста:

Вчера, 17 июня, около 17 часов в Ярославском районе произошло ДТП. По предварительной информации, на 19 километре трассы Холмогоры столкнулись «Рено» и «Тойота».

В результате аварии 64-летний водитель «Рено», житель Ярославля, скончался. Пассажир той же машины, 65-летняя женщина, получила травмы и была доставлена в больницу.

- На место аварии выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Ярославской области: заразившихся за сутки – 45, вылечившихся – 96
В Ярославле должницу по алиментам приговорили к исправительным работам
В ярославском «Шиннике» два новых игрока
Только в Wink: английские сериалы впервые на русском языке в остроумной озвучке
В ДТП в Ярославском районе погиб мужчина-водитель
В Рыбинске нефтепродукты попали в Волгу
В Ярославле из-за ремонта моста изменилась схема движения трех автобусов
В Ярославской области раскрыли убийство 14-летней давности
Мэрия Ярославля: в ливневые колодцы попал мусор
Приставы спасли деловую репутация переславского должника
В Ярославской области будут производить инновационные тепловизоры
Ярославца признали виновным в нарушении авторских прав
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой
В Ярославле начал работать сайт ЕДС по коммунальным вопросам
В Ярославле затопило Московский проспект. Видео
В Ярославле подростковые трудовые отряды начнут работать с 1 июля
По Ярославлю прошел град, но не все его заметили
Депутат ярославского муниципалитета лишился поста председателя комиссии
В Ярославле 3-летний ребенок выпал из окна
МЧС предупредило ярославцев о ливне и граде
В Ярославской области нашли тело пропавшего в мае мужчины
Коронавирус в Ярославской области: заболели 49 человек, выздоровели – 122
В Ярославской области полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить автонарушителя
В Рыбинске две иномарки не поделили дорогу: трое пострадавших
В Ярославле выстроилась огромная очередь в психбольницу
В Ярославле осудят женщину-водителя, сбившую насмерть пенсионерку
Программа празднования Дня Победы в Ярославле 24 июня