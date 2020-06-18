В Рыбинске нефтепродукты попали в Волгу

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:04:06+03:00

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ЧП произошло вчера, 17 июня, в Рыбинке. С одной из промышленных площадок произошла утечка нефтепродуктов, которые попали в Волгу и загрязнили берег. Чтобы избежать дальнейшего разлива топлива, специалисты установили боновые ограждения.

Природоохранная прокуратура Ярославской области уже начала свою проверку по факту случившегося. Взяты пробы воды и почвы, чтобы определить характер загрязнения и ущерба. Также будут устанавливаться виновные в разливе топлива.

9 июня подобная ситуация произошла в Ярославле. Из ливневого коллектора вытекли нефтепродукты и образовали пленку на поверхности Волги.

ИСТОЧНИК KP.RU