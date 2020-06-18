В Ярославской области раскрыли убийство 14-летней давности

18 Июнь 2020 2020-06-17T21:13:51+03:00

Сейчас решается вопрос о заключении даниловца под стражу. ФОТО: СКР по Ярославской области

Скелетированные останки женщины, убитой в 2006 году, нашли только сейчас

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области, а именно в Данилове, задержан подозреваемый в убийстве женщины. Ее скелетированные останки нашли в апреле этого года в хозяйственной постройке на улице Свободы. Экспертиза показала, что смерть была насильственной и наступила из-за травмы головы. Удалось установить и личность убитой - пожилая женщина числилась пропавшей без вести с 2006 года.

Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". А 15 июня задержан подозреваемый в совершении этого преступления. Он отпираться не стал и во всем признался.

- Мужчина указал, что мотивом преступления стал конфликт, возникший в ходе совместного распития спиртных напитков. Подозреваемый нанес потерпевшей один удар кочергой в область головы, после чего спрятал тело в сарае, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославскому региону.

Сейчас решается вопрос о заключении даниловца под стражу. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU