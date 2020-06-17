2020-06-17T21:00:54+03:00
Общество

Мэрия Ярославля: в ливневые колодцы попал мусор

Так городские власти объяснили потоп после ливня
Полина Вачнадзе
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В Ярославле устраняют последствия ливня, который прошел сегодня днем. Город затопило так, что невольно вспомнилась миниатюра Геннадия Хазанова "И коротко о погоде". Ярославцы в социальных сетях публиковали фотографии залитых улиц, видео машин, с трудом рассекающих водные просторы и не скупились на слова, говоря о ливневках и отношении к ним местной администрации. А мэрия молчала до позднего вечера, никак не комментируя ситуацию. И только в 20:30 пресс-служба ведомства все же пояснила, почему некоторые улицы города ушли под воду.

- Сегодня днем в городе прошел сильный дождь с грозой. В связи с этим в крышках ливневых колодцев попал различный мусор. Сейчас МУП «Ремонт и Обслуживание Гидросистем» в оперативном порядке устраняет последствия прошедшего ливня. Все поступившие заявки отработаны, - пояснил директор МУПа Сергей Петров.

К 19:00 в ЕДС жилищно-коммунального хозяйства поступило свыше 120 заявок. В каждом районе города работают бригады по очистке дождеприемных колодцев от воды и мусора. Всего задействовано свыше 50 рабочих и 16 насосных и гидродинамических машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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