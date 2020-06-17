2020-06-17T18:03:22+03:00
Общество

Приставы спасли деловую репутация переславского должника

Мужчина не захотел, чтобы о его долгах узнали подчиненные
Полина Вачнадзе
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Мужчина не захотел, чтобы о его долгах узнали подчиненныеМужчина не захотел, чтобы о его долгах узнали подчиненныеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Руководитель переславской организации задолжал более 170 тысяч рублей по налогам и сборам. Судебные приставы уведомили мужчину о возбуждении исполнительного производства, а также предупредили об ответственности за неисполнение решения суда. Помимо этого, сотрудники ведомства арестовали банковские счета руководителя фирмы, чтобы тем самым ускорить процесс оплаты долгов.

- Переславец проявил сознательность и нашел деньги для погашения долга, мотивируя свою оперативность тем, что в противном случае ему было бы невозможно продолжить работу. Кроме того, он не хотел ставить под сомнение свой положительный имидж и деловую репутацию, и не желал, чтобы о ситуации узнали подчиненные, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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