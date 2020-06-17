17 Июнь 2020 2020-06-17T15:41:58+03:00

Теперь в ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых можно приобрести квартиру в новостройке с минимальным первоначальным взносом

Изменить размер текста: A A

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости, сообщили в Ярославском отделении ПАО Сбербанк.

Теперь в ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых можно приобрести квартиру в новостройке с минимальным первоначальным взносом. При регистрации сделки в электронном виде действует скидка 0,3 п.п. до 30 июня 2020 года, и таким образом льготная ставка снижается до 6,1% годовых*.

В рамках программы можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн рублей — в других регионах России, в том числе и в Ярославской области. Срок кредитования — до 20 лет.

Оформить ипотеку с господдержкой по льготным условиям можно онлайн на DomClick.ru до 1 ноября 2020 года.

Для выбора подходящей квартиры от проверенного застройщика клиентам доступен каталог аккредитованных Сбербанком новостроек по всей России на DomClick.ru с удобным поиском и просмотром квартиры онлайн.

На сегодняшний день доля Сбербанка по выдачам ипотеки с господдержкой составляет 47% от общего объема льготной ипотеки в России, по данным АО «ДОМ.РФ».

В Ярославском отделении ПАО Сбербанк по льготной программе кредитования можно приобрести жилье у 62 застройщиков, аккредитованных банком.

* C 12.05.2020 по 30.06.2020 г. в рамках программы кредитования Сбербанка Госпрограмма 2020» можно приобрести квартиру на первичном рынке у юридического лица, как на стадии строительства, так и готовое жильё от застройщика по ставке от 6,1% годовых на срок кредита от 12 до 240 месяцев, при условии проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а так же оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 7,1% годовых.

Первоначальный взнос от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения. В случае не предоставления документов, подтверждающих финансовое состояние и занятость, первоначальный взнос от 50%. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 8 000 000 - при покупке жилья в Москве и осковской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 3 000 000 при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ. При отказе заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка увеличивается до 6,4% годовых.

Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде.

Услуга «Электронная регистрация права собственности» оказывается Обществом с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, далее — ООО «ЦНС»), входит в группу компаний ПАО Сбербанк.

Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.