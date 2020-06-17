В Ярославле затопило Московский проспект. Видео
Ливень обрушился на Ярославль и, по старой недоброй традиции, ливневые канализации вновь не справились с потоками воды. В городе затопило Московский проспект и многие другие улицы, в некоторых особо глубоких местах машины просто тонут.
ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте
Фотографиями затопленных улиц ярославцы делятся в социальных сетях.
- Вот так бывает: хочешь стать водителем машины, а станешь водителем лодки, - шутит в комментариях к посту в группе «Подслушано в Ярославле» Иван Куприянов.
ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте
В Ярославле затопило Московский проспект.Группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU