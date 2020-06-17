В Ярославле затопило Московский проспект. Видео

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:37:51+03:00

Поворот с улицы Павлова на улицу Титова. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

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Ливень обрушился на Ярославль и, по старой недоброй традиции, ливневые канализации вновь не справились с потоками воды. В городе затопило Московский проспект и многие другие улицы, в некоторых особо глубоких местах машины просто тонут.

ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Фотографиями затопленных улиц ярославцы делятся в социальных сетях.

- Вот так бывает: хочешь стать водителем машины, а станешь водителем лодки, - шутит в комментариях к посту в группе «Подслушано в Ярославле» Иван Куприянов.

ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле затопило Московский проспект.Группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU