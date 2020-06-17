2020-06-17T14:30:57+03:00
Общество

В Ярославле трудовые подростковые отряды начнут работать с 1 июля

Регистрация ребят пройдет сегодня, 17 июня, в 16 часов
Светлана Крутикова
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В июле Яротряд примет на работу 155 ребятВ июле Яротряд примет на работу 155 ребятФото: Мэрия Ярославля
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С 1 июля в Ярославле начнут работать молодежные трудовые бригады. Сегодня, 17 июня, в 16 часов пройдет регистрация подростков, которые хотят потрудиться летом.

- В июле Яротряд примет на работу 155 ребят. В первую очередь для трудоустройства пригласили школьников, которые находятся в трудной жизненной ситуации, в том числе из малоимущих семей, их больше ста человек. Все остальные могут получить вакансию через «электронную очередь». Желающих работать всегда очень много и вакансии разлетаются за несколько минут, - пояснил начальник управления по молодежной политике Захар Кармалита.

Всего в этом сезоне планируют организовать две летние и три осенние смены и трудоустроить 600 подростков. С ребятами заключат трудовые договоры. Летом за полный рабочий месяц каждый подросток заработает 13 630 рублей.

Дополнительную информацию о трудоустройстве можно получить на сайте yarmp.ru или позвонив в молодежный центр по телефону 73-87-21.

ИСТОЧНИК KP.RU

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