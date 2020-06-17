По Ярославлю прошел град, но не все его заметили

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:08:33+03:00

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В Ярославле, как и предупреждало областное Управление МЧС, выпал град. Правда, точечно, поэтому не все его заметили. Зато те, кто были свидетелями этого, к счастью, редкого погодного явления, стали делиться фотографиями градин в социальных сетях.

- Я на лоджию без каски боялся высунуться, чтобы льда набрать, - пишет Юрий Полунин в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.

- Думала, окна разобьет пластиковые! Град размером в мячик для настольного тенниса. Долго шел, растаял быстро, - делится впечатлениями Loona Moon.

Накрыло Брагино и Резинотехнику, но точечно, так что не все даже заметили разгул стихии.

- У нас во дворе бабуля с коляской как сидела, так и сидит. Катастрофа обошла нас стороной, - радуется Ирина Некрасова.

Многие автовладельцы беспокоились за сохранность своих машин. Кто-то накрыл их пледами, другие – ковриками.

- Было страшно. Деревья поломаны, машины помяты, - делится Елена Курапова.

ИСТОЧНИК KP.RU