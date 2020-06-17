По Ярославлю прошел град, но не все его заметили
В Ярославле, как и предупреждало областное Управление МЧС, выпал град. Правда, точечно, поэтому не все его заметили. Зато те, кто были свидетелями этого, к счастью, редкого погодного явления, стали делиться фотографиями градин в социальных сетях.
- Я на лоджию без каски боялся высунуться, чтобы льда набрать, - пишет Юрий Полунин в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.
- Думала, окна разобьет пластиковые! Град размером в мячик для настольного тенниса. Долго шел, растаял быстро, - делится впечатлениями Loona Moon.
Накрыло Брагино и Резинотехнику, но точечно, так что не все даже заметили разгул стихии.
- У нас во дворе бабуля с коляской как сидела, так и сидит. Катастрофа обошла нас стороной, - радуется Ирина Некрасова.
Многие автовладельцы беспокоились за сохранность своих машин. Кто-то накрыл их пледами, другие – ковриками.
- Было страшно. Деревья поломаны, машины помяты, - делится Елена Курапова.
ИСТОЧНИК KP.RU