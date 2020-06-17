Ярославца признали виновным в нарушении авторских прав

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:58:29+03:00

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Обвиняемый по делу о нарушении авторских прав проходил 37-летний житель Брагина, который работает руководителем фирмы по проектированию и изготовлению оснастки, пресс-форм и штампов. Следствием установлено, что в начале этого года мужчина без согласия правообладателя, скачал себе на компьютер нелицензионную программу и работал на ней. Стоимость лицензионного продукта составила 370 тысяч рублей.

- Свою вину житель Брагина признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Суд принял решение о прекращении уголовного дела и назначил штраф 7 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Дзержинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU