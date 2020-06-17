В Ярославле 3-летний ребенок выпал из окна
ЧП произошло сегодня, 17 июня, в Дзержинском районе: из окна квартиры на третьем этаже выпал трехлетний мальчик. Дома были взрослые, но они вышли из комнаты. Мальчик воспользовался моментом, забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Она вес ребенка не выдержала и малыш упал вниз, на крышу магазина. С травмами мальчика увезли в больницу.
Похожая ситуация произошла сегодня и в Ленинском районе – прохожие заметили в окне первого этажа дома малыша и позвонили в полицию.
- Дверь открыла женщина. Она находилась дома с двумя детьми и когда укладывала спать младшего, заснула вместе с ним, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Пока мама спала, ее пятилетний ребенок на подоконнике играл в супергероя, который умеет летать. По обоих случаям проводится проверка.
Как защитить ребенка от падения из окна:
- не оставлять малышей одних,
Отодвинуть от окон всю мебель, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник,
- не держать окна открытыми настежь, если дома ребенок, оставлять только режим проветривания,
- не рассчитывать на москитные сетки, они не рассчитаны для защиты от падений,
- установите на окна специальные фиксаторы,
- при возможности, поставьте на окна решетки.
ИСТОЧНИК KP.RU