В Ярославле 3-летний ребенок выпал из окна

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:37:20+03:00

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ЧП произошло сегодня, 17 июня, в Дзержинском районе: из окна квартиры на третьем этаже выпал трехлетний мальчик. Дома были взрослые, но они вышли из комнаты. Мальчик воспользовался моментом, забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Она вес ребенка не выдержала и малыш упал вниз, на крышу магазина. С травмами мальчика увезли в больницу.

Похожая ситуация произошла сегодня и в Ленинском районе – прохожие заметили в окне первого этажа дома малыша и позвонили в полицию.

- Дверь открыла женщина. Она находилась дома с двумя детьми и когда укладывала спать младшего, заснула вместе с ним, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Пока мама спала, ее пятилетний ребенок на подоконнике играл в супергероя, который умеет летать. По обоих случаям проводится проверка.

Как защитить ребенка от падения из окна:

- не оставлять малышей одних,

Отодвинуть от окон всю мебель, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник,

- не держать окна открытыми настежь, если дома ребенок, оставлять только режим проветривания,

- не рассчитывать на москитные сетки, они не рассчитаны для защиты от падений,

- установите на окна специальные фиксаторы,

- при возможности, поставьте на окна решетки.

ИСТОЧНИК KP.RU