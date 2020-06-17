Коронавирус в Ярославской области: заболели 49 человек, выздоровели – 122
В Ярославской области по данным на 17 июня количество зараженных COVID-19 увеличилось на 49 человек, вылечились и выписались 122 жителя региона. Всего выздоровел с начала пандемии 1941 человек.
На данный момент госпитализирован 761 пациент: 268 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 493 – с типичной клиникой COVID.
На обязательной изоляции находятся 176 человек, на карантине 2331.
Заболевших с начала пандемии – 4211 человек:
Ярославль – 2197;
Рыбинск – 590;
Ростовский МР – 224;
Переславский городской округ – 206;
Гаврилов-Ямский МР – 205;
Ярославский МР – 197;
Рыбинский МР – 130;
Тутаевский МР – 112;
Борисоглебский МР – 74;
Некрасовский МР – 70;
Угличский МР – 55;
Большесельский МР – 53;
Некоузский МР – 36;
Даниловский МР – 20;
Пошехонский МР - 17;
Брейтовский МР – 10;
Мышкинский МР – 7;
Первомайский МР – 6;
Любимский МР – 2.
ИСТОЧНИК KP.RU