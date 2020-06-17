Коронавирус в Ярославской области: заболели 49 человек, выздоровели – 122

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:42:45+03:00

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В Ярославской области по данным на 17 июня количество зараженных COVID-19 увеличилось на 49 человек, вылечились и выписались 122 жителя региона. Всего выздоровел с начала пандемии 1941 человек.

На данный момент госпитализирован 761 пациент: 268 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 493 – с типичной клиникой COVID.

На обязательной изоляции находятся 176 человек, на карантине 2331.

Заболевших с начала пандемии – 4211 человек:

Ярославль – 2197;

Рыбинск – 590;

Ростовский МР – 224;

Переславский городской округ – 206;

Гаврилов-Ямский МР – 205;

Ярославский МР – 197;

Рыбинский МР – 130;

Тутаевский МР – 112;

Борисоглебский МР – 74;

Некрасовский МР – 70;

Угличский МР – 55;

Большесельский МР – 53;

Некоузский МР – 36;

Даниловский МР – 20;

Пошехонский МР - 17;

Брейтовский МР – 10;

Мышкинский МР – 7;

Первомайский МР – 6;

Любимский МР – 2.

ИСТОЧНИК KP.RU