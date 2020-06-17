МЧС предупредило ярославцев о ливне и граде

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:52:33+03:00

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По данным регионального Управления МЧС, днем 17 марта в области ожидается ухудшение погоды. Ярославцам стоит готовиться к грозе с ливнем, возможно, даже градом. Порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду. Вечером такая погода сохранится.

Спасатели прогнозируют увеличение числа ДТП, обрывы ЛЭП и линий связи, нарушения в работе ЖКХ. Возможны обрушения слабоукрепленных крыш и других конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU