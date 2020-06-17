В Ярославской области полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить автонарушителя

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:39:02+03:00

Полицейским пришлось стрелять по машине, чтобы остановить автонарушителя Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Полицейским в Угличском районе пришлось при помощи выстрелов из табельного оружия останавливать нарушителя ПДД.

Внимание сотрудников ДПС привлек автомобиль «Лада». Водитель на неоднократное требование полицейских остановиться не реагировал, вместо этого прибавил газу и попытался скрыться. При этом мужчина создавал реальную угрозу для жизни и здоровья окружающих.

Полицейские бросились в погоню. В ходе преследования уже за пределами населенного пункта стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие, чтобы остановить машину. В результате после произведенных выстрелов автомобиль получил повреждения. Однако даже после остановки машины мужчина попытался бежать, но сотрудники полиции задержали его.

- Водитель по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В отношении мужчины составили протоколы об административных правонарушениях, машину поместили на стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU