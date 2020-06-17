В Ярославской области нашли тело пропавшего в мае мужчины

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:05:13+03:00

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Тело 24-летнего жителя Рыбинского района нашли 13 мая на берегу Волги в поселке Константиновский. Молодой мужчина находился в розыске с 30 мая – в этот день он поехал прокатиться на велосипеде и пропал. Чуть позже велосипед нашли на набережной в Рыбинске. Вероятнее всего, рыбинец пошел купаться и утонул, а тело сильным течением унесло в сторону Тутаева.

- Признаков насильственной смерти не выявлено. Идет доследственная проверка, назначены экспертизы, опрашиваются свидетели, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU