В Ярославской области нашли тело пропавшего в мае мужчины
Региональный СКР проводит доследственную проверку
Тело рыбинца нашли под ТутаевомФото: Полина Вачнадзе
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Тело 24-летнего жителя Рыбинского района нашли 13 мая на берегу Волги в поселке Константиновский. Молодой мужчина находился в розыске с 30 мая – в этот день он поехал прокатиться на велосипеде и пропал. Чуть позже велосипед нашли на набережной в Рыбинске. Вероятнее всего, рыбинец пошел купаться и утонул, а тело сильным течением унесло в сторону Тутаева.
- Признаков насильственной смерти не выявлено. Идет доследственная проверка, назначены экспертизы, опрашиваются свидетели, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU