2020-06-17T10:27:12+03:00
Общество

В Ярославле выстроилась огромная очередь в психбольницу

С понедельника здесь возобновили плановый и срочный приемы
Полина Вачнадзе
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Прием в ярославских поликлиниках возобновился с 15 июняПрием в ярославских поликлиниках возобновился с 15 июняФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ярославская областная психиатрическая больница с понедельника, 15 июня, возобновила плановый и срочный прием. И начался дурдом. Люди, которым срочно понадобилось получить справки об их психическом здоровье, выстроились в огромную очередь. Если во время карантинных мероприятий наличие справки было необязательным, то сейчас она в срочном порядке потребовалась ярославцам, которым нужно получать или менять водительские права или охотничий билет, оформлять опеку или устраиваться на работу.

Стоящие в очереди старались соблюдать социальную дистанцию, поэтому уже довольно скоро «хвост» растянулся до самых ворот клиники.

Прием в ярославских поликлиниках возобновился с 15 июня. Как сообщили в департаменте здравоохранения и фармации региона, в первую очередь помощь будут оказывать пациентам из диспансерных групп и людям с хроническими заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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