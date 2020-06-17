В Рыбинске две иномарки не поделили дорогу: трое пострадавших

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:43:49+03:00

После столкновения «Мицубиси» въехал в металлическое ограждение. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской области

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Вчера, 16 июня, около 16 часов в Рыбинске произошло ДТП. По предварительной информации, на окружной дороге на улице Софийской столкнулись два автомобиля - «Мицубиси» и «Хонда». После столкновения «Мицубиси» въехал в металлическое ограждение.

- В результате аварии пострадали три человека. 38-летний пассажир машины «Хонда» и два пассажира «Мицубиси» - 67-летняя женщина и мальчик 11 лет. Пострадавшие нуждаются в амбулаторном лечении, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU