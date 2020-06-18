В Ярославле из-за ремонта моста изменилась схема движения трех автобусов
По объездной дороге теперь ходят автобусы №№158, 178 и 161
По объездной дороге теперь ходят автобусы №№158, 178 и 161Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На время закрытия Добрынинского моста изменилась схема движения трех автобусов: №158 «Тутаев – Ярославль Главный» через Константиновский, №178 «Ярославль – Михайловский» и №161 «Ярославль Главный – Тутаев».
Автобусы №178 ходят с объездом по улице Чкалова и проспекту Октября без заезда на Добрынина и Промышленное шоссе.
Автобусы №161 и №158 следуют по проспекту Октября, проспекту Ленина без заезда на Промышленное шоссе и улицу Добрынина.
Такая схема будет действовать до окончания ремонта на мосту.
ИСТОЧНИК KP.RU