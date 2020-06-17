2020-06-17T16:41:24+03:00
Общество

В Ярославской области будут производить инновационные тепловизоры

Тестовую партию выпустят уже в конце июня
Светлана Крутикова
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Серийное производство тепловизоров планируют запустить в августеСерийное производство тепловизоров планируют запустить в августеФото: Правительство Ярославской области
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Ростовский оптико-механический завод будет изготавливать инновационные тепловизоры. На реализацию проекта Фонд развития промышленности предоставил льготный заем в размере более 103 миллионов рублей.

- Для завода производство такой востребованной продукции - гарантия стабильной работы. И это еще один пример расширения производства в связи с распространением COVID-19, - сказал глава региона Дмитрий Миронов.

За три года предприятие планирует выпустить более 10 тысяч инновационных приборов трех типов: для измерения температуры тела с удаленного расстояния - до 5 метров, для автоматизированного бесконтактного выявления людей с повышенной температурой тела на пунктах пропуска и досмотра, а также в местах массовых скоплений людей. Точность измерений тепловизоров составляет 0,2 градуса Цельсия. Техника может работать в автоматическом режиме, без участия человека.

Тестовую партию выпустят уже к концу июня, а серийное производство планируют запустить в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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