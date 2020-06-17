В Ярославле начал работать сайт ЕДС по коммунальным вопросам
В Ярославле открылся онлан-сервис, на котором можно отслеживать выполнение всех работ по обращению, оставленному в единой диспетчерской службе.
Можно получить информацию о дате и времени фиксирования заявки, информацию об операторе, который ее принял. Потом система обновляет информацию о каждом изменении статуса обращения. Указываются все даты и время, названия служб, структур или организации, которая является исполнителем, рассказали в мэрии Ярославля.
Номер обращения можно уточнить у диспетчера при оформлении и ввести его в форму поиска на сайте edsyar.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU