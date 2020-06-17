В Ярославле начал работать сайт ЕДС по коммунальным вопросам

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:30:56+03:00

На нем можно отслеживать весь путь своей заявки

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В Ярославле открылся онлан-сервис, на котором можно отслеживать выполнение всех работ по обращению, оставленному в единой диспетчерской службе.

Можно получить информацию о дате и времени фиксирования заявки, информацию об операторе, который ее принял. Потом система обновляет информацию о каждом изменении статуса обращения. Указываются все даты и время, названия служб, структур или организации, которая является исполнителем, рассказали в мэрии Ярославля.

Номер обращения можно уточнить у диспетчера при оформлении и ввести его в форму поиска на сайте edsyar.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU