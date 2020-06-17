В Ярославле осудят женщину-водителя, сбившую насмерть пенсионерку

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:59:40+03:00

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В Ярославле будут судить 52-летнюю женщину, сбившую пенсионерку на пешеходном переходе.

ДТП произошло 18 ноября 2019 года около шести часов вечера на перекрестке Ленинградского проспекта и улицы Панина. Следствие установило, что обвиняемая при повороте налево выехала на пешеходный переход и сбила 82-летнюю пенсионерку, которая в тот момент переходила дорогу. От полученных травм пожилая женщина впоследствии скончалась в больнице.

- В ходе следствия обвиняемая добровольно возместила материальный и моральный вред. Расследование завершено, дело передано в суд, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Автоледи грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU