В Ярославле осудят женщину-водителя, сбившую насмерть пенсионерку
В Ярославле будут судить 52-летнюю женщину, сбившую пенсионерку на пешеходном переходе.
ДТП произошло 18 ноября 2019 года около шести часов вечера на перекрестке Ленинградского проспекта и улицы Панина. Следствие установило, что обвиняемая при повороте налево выехала на пешеходный переход и сбила 82-летнюю пенсионерку, которая в тот момент переходила дорогу. От полученных травм пожилая женщина впоследствии скончалась в больнице.
- В ходе следствия обвиняемая добровольно возместила материальный и моральный вред. Расследование завершено, дело передано в суд, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Автоледи грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU