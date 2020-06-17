2020-06-17T09:59:40+03:00
Происшествия

В Ярославле осудят женщину-водителя, сбившую насмерть пенсионерку

ДТП произошло в ноябре 2019 года
Светлана Крутикова
Поделиться:
Ярославна на пешеходном переходе сбила пенсионеркуЯрославна на пешеходном переходе сбила пенсионеркуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Ярославле будут судить 52-летнюю женщину, сбившую пенсионерку на пешеходном переходе.

ДТП произошло 18 ноября 2019 года около шести часов вечера на перекрестке Ленинградского проспекта и улицы Панина. Следствие установило, что обвиняемая при повороте налево выехала на пешеходный переход и сбила 82-летнюю пенсионерку, которая в тот момент переходила дорогу. От полученных травм пожилая женщина впоследствии скончалась в больнице.

- В ходе следствия обвиняемая добровольно возместила материальный и моральный вред. Расследование завершено, дело передано в суд, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Автоледи грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24