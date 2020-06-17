Программа празднования Дня Победы в Ярославле 24 июня

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:24:18+03:00

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24 июня в Ярославской области пройдет торжество, посвященное Дню Победы. Подготовка уже началась. По словам главы региона Дмитрия Миронова, программа выстраивается так, чтобы и праздничная атмосфера была, и массового скопления людей не наблюдалось. Эпидемиологическая ситуация в Ярославской области пока не позволяет расслабиться.

В этом году торжества пройдут не только на Советской площади, как это происходит обычно, их рассредоточат по всему центру города. В 11:00 стартует колонна военной техники, в которой проедут машины Ярославского территориального гарнизона и региональных управлений МЧС и ФСИН России. В это же время над Ярославлем пролетят самолеты Рыбинского авиаклуба ДОСААФ. После этого пройдут люди в погонах, исполняя песни военных лет.

На разных площадках города выступил военный оркестр. Также запланирован марш ретроавтомобилей, из которых будут звучать фронтовые песни. Проедут четыре машины из коллекции патриотического объединения «Ленрезерв».

В вечерней программе – акция «Вахта памяти» и фейерверки.

Из-за праздничных мероприятий проезд и стоянка машин в центре Ярославля будут ограничены.

ИСТОЧНИК KP.RU