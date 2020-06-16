2020-06-16T17:16:50+03:00
Общество

В Рыбинске ремонтируют детский парк в Переборах

Завершить благоустройство планируют в августе
Полина Вачнадзе
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Завершить благоустройство планируют в августеЗавершить благоустройство планируют в августе
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В Рыбинске в микрорайоне Переборы идет благоустройство детского парка. На это из областного и городского бюджетов выделено 23 миллиона рублей.

Приводить в парк в порядок начали еще в 2016 году. Здесь заасфальтировали центральную аллею, установили новые лавочки и урны. А в 2018 году рыбинцы проголосовали за благоустройство зоны отдыха в рамках проекта «Решаем вместе!». По нему он будет реконструирован полностью.

Благоустройство пройдет в несколько этапов: установят новые детские площадки, отремонтируют малые архитектурные формы и входную группу, покрасят Ракеты, смонтируют освещение. Уже сделаны закупки по оборудованию, которое будет установлено на игровых зона, ожидается поставка материала для сбора терема.

Завершить благоустройство планируется в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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