2020-06-16T16:31:23+03:00
Происшествия

Угличского энергетика подозревают в коммерческом подкупе

По версии следствия, он получил деньги за незаконное подключение организации к электросетям
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Мужчине инкриминируют статью 204 УК РФ «Коммерческий подкуп»Мужчине инкриминируют статью 204 УК РФ «Коммерческий подкуп»Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Угличский следственный отдел СКР по Ярославской области возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего начальника подразделения компании, которая занимается поставкой электроэнергии. По версии следствия, за незаконное подключение одной из местных организаций к электрическим сетям, подозреваемый получил 200 тысяч рублей. Мужчине инкриминируют статью 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рыбинске ремонтируют детский парк в Переборах
Угличского энергетика подозревают в коммерческом подкупе
Новогодние праздники для ярославца закончились 10 годами колонии
В Ярославле отремонтировали трамвайные пути
В Ярославской области ищут 18-летнего москвича
Ярославский СИЗО-1 остается на карантине
В Рыбинске избирателей и сотрудников комиссий обеспечат масками и перчатками
Волк из поселка Михайловское оказался добрейшей собакой
Все ярославские фонтаны готовы к работе
Смертность в Ярославской области почти в два раза превышает рождаемость
Рыбинский центр отдыха заплатит ребенку за обезображенное лицо
Центр Ярославля закроют для движения транспорта
В Ярославской области еще у 41 человека выявили коронавирус
24 июня в Ярославле отметят День Победы
В Ярославском районе 12-летняя девочка попала под колеса машины
Сотрудники "скорой" Рыбинска заразились коронавирусом
Ярославские поликлиники начали принимать пациентов
Десять почтовых отделений Ярославля будут работать без выходных. Адреса
В Ярославской области разметку нарисовали на ямах разбитой дороги