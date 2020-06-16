Угличского энергетика подозревают в коммерческом подкупе

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:31:23+03:00

По версии следствия, он получил деньги за незаконное подключение организации к электросетям

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Угличский следственный отдел СКР по Ярославской области возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего начальника подразделения компании, которая занимается поставкой электроэнергии. По версии следствия, за незаконное подключение одной из местных организаций к электрическим сетям, подозреваемый получил 200 тысяч рублей. Мужчине инкриминируют статью 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU