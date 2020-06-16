В Ярославской области ищут 18-летнего москвича

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:35:53+03:00

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18-летний Александр Суворов пропал в Москве. Он ушел из дома 10 июня и до сих пор его местоположение неизвестно, но есть вероятность, что он может находиться в Ярославской области.

Молодому человеку на вид 18 лет, рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет в красную футболку, зелено-коричневые камуфляжные штаны, черные кожаные сандалии и темно-синюю кепку.

Александр нуждается в медицинской помощи. Если кому что-либо известно о его местонахождении, просьба сообщить по телефону 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU