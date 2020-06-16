Ярославский СИЗО-1 остается на карантине

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:01:59+03:00

COVID-заболевших ни среди заключенных, ни среди сотрудников нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хотя COVID-заболевших ни среди заключенных, ни среди сотрудников нет

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В СИЗО-1 Ярославля не стали снимать режимно-ограничительные мероприятия, учреждение как ушло на карантин с 1 июня, так на нем и остается. При этом заболевших коронавирусом, как сообщает пресс-служба УФСИН России по Ярославской области, нет ни среди заключенных, ни среди сотрудников учреждения.

Прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных по-прежнему ведется только в СИЗО-2 в Рыбинске. Запрещены посылки и передачи, родственники могут дистанционного купить продукты и товары первой необходимости для своих близких через специальный сервис УФСИН.

- Об отмене ограничений будет сообщено дополнительно, - пояснили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU