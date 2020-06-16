Новогодние праздники для ярославца закончились 10 годами колонии

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:04:41+03:00

Мужчина пошел помогать новому знакомому, а потом избил его до смерти

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Дзержинский суд Ярославля вынес приговор 40-летнему ранее уже судимому мужчине. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего.

А начиналось все весело – за новогодним столом. Обвиняемый как пришел к своим знакомым отметить наступление 2020 года, так и остался в гостях на несколько недель. Спустя какое-то время среди гостей оказался мужчина, который также пришел на праздник, но задержался на неделю. И он пожаловался, что домой вернуться не может, так как там поселился сосед и не пускается его в квартиру.

И тогда обвиняемый вместе со своим новым знакомым отправился восстанавливать справедливость – выгонять жильца из дома. Но дверь им никто не открыл.

- Подсудимый разозлился и нанес своему знакомому несколько ударов руками и ногами по голове, груди и животы. Мужчина получил повреждения несовместимые с жизнью: открытую черепно-мозговую травму, закрытую травму груди, живота и иные повреждения, - сообщили в прокуратуре Дзержинского района.

Отягчающим обстоятельством в деле стал рецидив преступления, смягчающим – явка с повинной. Итог – 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU