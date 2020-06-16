Волк из поселка Михайловское оказался добрейшей собакой

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:34:18+03:00

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После публикации в КП-Ярославль «В Ярославской области волк вышел к населенному пункту», к нам в редакцию позвонили жители поселка Михайловское. Животное, которое в социальных сетях приняли за волка, оказался западно-сибирской лайкой по кличке Тор.

- Собака добрейшая, к детям хорошо относится. Мы как-то гуляли с ребенком, и на нас побежала агрессивная немецкая овчарка. Тор откуда-то выскочил и ее отогнал, тогда я на него внимание и обратил. В прошлом году Тора укусил клещ и он переболел то ли энцефалитом, то ли боррелиозом и у него после этого выпрямился хвост, поэтому за волка и приняли, - рассказал КП-Ярославль житель Михайловского Антон.

Местные жители опасаются, что из-за сходства с диким зверем Тора могут застрелить. Егеря, конечно, поймут, что перед ними домашнее животное, а вот посельчане, которые с Тором не знакомы, вполне могут испугаться и убить собаку от страха.

ИСТОЧНИК KP.RU