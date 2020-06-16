В Рыбинске избирателей и сотрудников комиссий обеспечат масками и перчатками
Голосование за поправки в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. О том, как этот процесс организуют в Рыбинске, рассказала председатель Волжской территориальной избирательной комиссии Алла Качалова.
Из-за пандемии коронавируса в порядок голосования внесли существенные изменения, при этом ряд процедур остался прежним. Так, избиратели, не проживающие по месту регистрации, могут прикрепиться к тому участку, где им будет удобно проголосовать. Заявления до 21 июня можно подать на портале госуслуг, в МФЦ или в территориальной или участковой избирательной комиссии.
- К нововведениям проведения кампании относится голосование до дня голосования. Оно пройдет с 25 по 30 июня. В эти дни проголосовать можно прямо на открытой территории. Это может быть двор или общественная территория. Сейчас согласовывается график выездной работы комиссий и выбор мест. Такая форма проведения позволит минимизировать риски заражения в помещении избирательных участков и корректировать потоки участников голосования, - отметила председатель Волжской территориальной избирательной комиссии Алла Качалова
Сотрудников комиссий и избирателей обеспечат масками, перчатками и антисептиками. На участках будут проводить регулярную санобработку, строго соблюдать социальную дистанцию и измерять температуру всем пришедшим.
ИСТОЧНИК KP.RU