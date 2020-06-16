2020-06-16T11:36:30+03:00
Общество

Смертность в Ярославской области почти в два раза превышает рождаемость

Ярославльстат опубликовал данные за январь-март 2020 года
Полина Вачнадзе
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Ярославльстат опубликовал данные за январь-март 2020 годаЯрославльстат опубликовал данные за январь-март 2020 годаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За первые три месяца этого года численность населения Ярославской области уменьшилась на 1,9 тысяч человек и составила на 1 апреля 1251,5 тысяч.

По данным Ярославльстата, причиной сокращение количества жителей региона остается их естественная убыль, потери населения увеличились с 2 до 2,1 тысячи человек. С января по март в Ярославской области скончались 4,6 тысячи человек, а родилось гораздо меньше – лишь 2,5 тысячи младенцев. По словам специалистов, увеличение естественной убыли населения связано и с падением рождаемости на 7,7%.

Чуть лучше стала ситуация с младенческой смертностью: умерли шесть детей в возрасте до 1 года против 9 за тот же период 2019-го.

Уменьшился и миграционный прирост – по сравнению с январем-мартом на 169 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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