Смертность в Ярославской области почти в два раза превышает рождаемость
За первые три месяца этого года численность населения Ярославской области уменьшилась на 1,9 тысяч человек и составила на 1 апреля 1251,5 тысяч.
По данным Ярославльстата, причиной сокращение количества жителей региона остается их естественная убыль, потери населения увеличились с 2 до 2,1 тысячи человек. С января по март в Ярославской области скончались 4,6 тысячи человек, а родилось гораздо меньше – лишь 2,5 тысячи младенцев. По словам специалистов, увеличение естественной убыли населения связано и с падением рождаемости на 7,7%.
Чуть лучше стала ситуация с младенческой смертностью: умерли шесть детей в возрасте до 1 года против 9 за тот же период 2019-го.
Уменьшился и миграционный прирост – по сравнению с январем-мартом на 169 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU