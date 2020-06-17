В Ярославле мать не пускала сына в квартиру: приставам пришлось вмешаться

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:49:01+03:00

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Судебные приставы помогли жителю Ярославля заселиться в собственную квартиру.

Молодой человек поссорился с матерью и некоторое время не проживал в их общей квартире. Когда же ярославец захотел вернуться домой, попасть в квартиру он не смог. За время его отсутствия женщина решила, что является полноправной хозяйкой всего имущества, и не пустила сына на его законные метры. Тогда молодой человек обратился в суд и выиграл дело. Однако исполнять судебное решение женщина не спешила.

В семейный конфликт пришлось вмешаться судебным приставам. В отношении женщины возбудили исполнительное производство и предупредили ее об административной ответственности. Мера оказалась действенной.

В настоящее время молодой человек переехал в свою квартиру, а его матери теперь придется заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей за несвоевременное исполнение решения суда, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU