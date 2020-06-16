Центр Ярославля закроют для движения транспорта

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:47:06+03:00

В городе будут праздновать День Победы

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Из-за праздничных мероприятий в честь Дня победы, которые пройдут в Ярославле 24 июня, центральные улицы города будут перекрыты для движения транспорта. Нельзя будет проехать по Кирова, Нахимсона, Советской, Советской площади, Народному переулку, Советскому переулку, площади Челюскинцев, Которосльной набережной, Андропова, Почтовой, Волжской набережной и Красному съезду. Ограничения будут действовать с 06:00 до 15:00 24 июня.

На этих же улицах с 18:00 23 июня будет запрещена стоянка, а также остановка машин.

ИСТОЧНИК KP.RU