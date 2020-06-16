2020-06-16T10:47:06+03:00
Общество

Центр Ярославля закроют для движения транспорта

В городе будут праздновать День Победы
Полина Вачнадзе
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Центр Ярославля закроют для движения транспортаЦентр Ярославля закроют для движения транспортаФото: Мэрия Ярославля
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Из-за праздничных мероприятий в честь Дня победы, которые пройдут в Ярославле 24 июня, центральные улицы города будут перекрыты для движения транспорта. Нельзя будет проехать по Кирова, Нахимсона, Советской, Советской площади, Народному переулку, Советскому переулку, площади Челюскинцев, Которосльной набережной, Андропова, Почтовой, Волжской набережной и Красному съезду. Ограничения будут действовать с 06:00 до 15:00 24 июня.

На этих же улицах с 18:00 23 июня будет запрещена стоянка, а также остановка машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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