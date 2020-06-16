16 Июнь 2020 2020-06-16T10:48:20+03:00

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24 июня в Ярославле отметят День Победы, правда, в непривычном для всех ярославцев формате.

- По Указу Президента в городах-героях и регионах, где дислоцируются штабы военных округов, пройдут парады Победы. Мы тоже рассматривали вариант проведения традиционного торжественного прохождения подразделений Ярославского гарнизона. Обсуждали это на оперативных штабах, консультировались с Роспотребнадзором и в итоге решили – все же еще не время для массовых мероприятий. Эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, но не настолько, чтобы собирать много зрителей и тем более ветеранов. Поэтому в итоге решили, что проведем в этот день мероприятия, которые не повлекут риска для жителей, но смогут создать торжественную обстановку, - написал на своей странице в социальной сети губернатор Дмитрий Миронов.

В среду по центру Ярославля проедет военная техника и с песнями военных лет промаршируют курсанты Ярославского училища ПВО – прохождение уже вовсю репетируется. В районах города выступит гарнизонный оркестр с участием фронтовых бригад, а в небе пролетят два самолета. И на этом торжества в честь 75-летия Великой Победы завершатся.

Из-за праздничных мероприятий центр города будет закрыт для проезда транспорта.

Через месяц, 26 июля, по улицам Ярославля пройдет «Бессмертный полк».

ИСТОЧНИК KP.RU