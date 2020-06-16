Все ярославские фонтаны готовы к работе

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:13:51+03:00

Но когда их запустят пока не понятно

Изменить размер текста: A A

В Ярославле все фонтаны подготовили к работе – проверили техническую исправность механизмов, насосов и форсунок. В любой момент фонтаны могут запустить, но вот когда это произойдет – не понятно. Из-за ограничительных мер они в данным момент не работают.

- Проверка прошла заранее, чтобы, в случае выявления каких-либо недочетов в работе, было время на их устранение. В начале лета прошла расконсерваиця фонтанов, их пусконаладка. Вес фонтаны готовы к работе, - сказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

ИСТОЧНИК KP.RU