Все ярославские фонтаны готовы к работе
Но когда их запустят пока не понятно
Без работающих фонтанов в городе грустноФото: Полина Вачнадзе
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В Ярославле все фонтаны подготовили к работе – проверили техническую исправность механизмов, насосов и форсунок. В любой момент фонтаны могут запустить, но вот когда это произойдет – не понятно. Из-за ограничительных мер они в данным момент не работают.
- Проверка прошла заранее, чтобы, в случае выявления каких-либо недочетов в работе, было время на их устранение. В начале лета прошла расконсерваиця фонтанов, их пусконаладка. Вес фонтаны готовы к работе, - сказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.
ИСТОЧНИК KP.RU