В Ярославле отремонтировали трамвайные пути

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:23:57+03:00

В порядок привели пути в Дзержинском районе Фото: Мэрия Ярославля

В порядок привели пути в Дзержинском районе

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В минувшие выходные в Дзержинском районе Ярославля отремонтировали трамвайные пути на улице Труфанова на пересечении с Мурманским и Архангельским проездами.

На Труфанова заменили 50 погонных метров одиночного пути, впереди замена рельсо-шпальных решеток, а также оснований.

В ближайшее время на местах ремонта положат новый асфальт, а до конца лето городская администрация планирует отремонтировать еще восемь трамвайных перекрестков, сообщает мэрия Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU