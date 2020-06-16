2020-06-16T15:23:57+03:00
Общество

В Ярославле отремонтировали трамвайные пути

В порядок привели пути в Дзержинском районе
Полина Вачнадзе
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В порядок привели пути в Дзержинском районеВ порядок привели пути в Дзержинском районеФото: Мэрия Ярославля
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В минувшие выходные в Дзержинском районе Ярославля отремонтировали трамвайные пути на улице Труфанова на пересечении с Мурманским и Архангельским проездами.

На Труфанова заменили 50 погонных метров одиночного пути, впереди замена рельсо-шпальных решеток, а также оснований.

В ближайшее время на местах ремонта положат новый асфальт, а до конца лето городская администрация планирует отремонтировать еще восемь трамвайных перекрестков, сообщает мэрия Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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