2020-06-16T11:16:13+03:00
Общество

Рыбинский центр отдыха заплатит ребенку за обезображенное лицо

Ребенок серьезно поранился об осколки разбившейся стеклянной двери
Полина Вачнадзе
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Центр отдыха заплатит ребенку за обезображенное лицоЦентр отдыха заплатит ребенку за обезображенное лицоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Судебные разбирательства между родителями пострадавшего мальчика и ООО «Центр Кстово» длились с 2018 года. В декабре 2017-го 5-летний ребенок вместе с родителями отдыхал в центре. Он не заметил стеклянную дверь в медицинском кабинете и врезался в нее. Дверь разлетелась на крупные осколки, которые сильно порезали малышу лицо и руки. Как говорится в заключении судебно-медицинской экспертизы, полученные травмы привели к неизгладимому обезображиванию лица ребенка.

Его отец обратился в суд с иском к центру отдыха. В качестве компенсации за нанесенный вред здоровью и моральный вред родитель потребовал у организации 700 тысяч рублей, а моральный вред за некачественно оказанную услугу он оценил в 50 тысяч. Сюда же вошли штрафы и судебные расходы.

Центр отдыха «Кстово» требования не признал, посчитав, что это родители недосмотрели за сыном, поэтому он врезался в дверь. Был даже выдвинут встречный иск – о взыскании стоимости разбитой двери 5370 рублей плюс госпошлина.

Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что мальчик пострадал по вине ответчика, который не смог сделать помещение безопасным. Также выяснилось, что дверное стекло было ненадлежащего качества – по ГОСТу оно должно выдержать удар мягкого тела весом около 45 килограммов, но разбилось, когда в него влетел 16-килограммовый ребенок.

В феврале этого года Рыбинский районный суд взыскал с ООО «Центр Кстово» в пользу отца мальчика компенсацию морального вреда – 350 тысяч рублей и штраф в 175 тысяч. Во встречном иске было отказано. Но «Кстово» с решением рыбинской фемиды не согласилось и обжаловало его, правда, неудачно для себя – Ярославский областной суд оставил апелляцию без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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