Ярославские поликлиники начали принимать пациентов

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:58:18+03:00

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В Ярославской области с 15 июня возобновился плановый прием пациентов. В первую очередь медицинская помощь будет оказываться пациентам из диспансерных групп, людям с неврологическими, гастроэнтерологическими, сердечно-сосудистыми, эндокринными и другими хроническими заболеваниями. Также открываются ФАПы, возобновляется выездная работа.

Кроме того, будет проводиться вакцинация призывников и тех работников разных сфер, которых она необходима в силу их профессии. В медицинских учреждениях можно будет получить справки для поступления в вузы и училища.

ИСТОЧНИК KP.RU