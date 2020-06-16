Ярославские поликлиники начали принимать пациентов
С 15 июня начали принимать пациентов из диспансерных групп
Ярославские поликлиники начали принимать пациентовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославской области с 15 июня возобновился плановый прием пациентов. В первую очередь медицинская помощь будет оказываться пациентам из диспансерных групп, людям с неврологическими, гастроэнтерологическими, сердечно-сосудистыми, эндокринными и другими хроническими заболеваниями. Также открываются ФАПы, возобновляется выездная работа.
Кроме того, будет проводиться вакцинация призывников и тех работников разных сфер, которых она необходима в силу их профессии. В медицинских учреждениях можно будет получить справки для поступления в вузы и училища.
ИСТОЧНИК KP.RU