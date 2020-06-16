2020-06-16T10:02:17+03:00
Происшествия

В Ярославском районе 12-летняя девочка попала под колеса машины

Подростка госпитализировали с травмами
Полина Вачнадзе
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Подростка госпитализировали с травмамиПодростка госпитализировали с травмамиФото: Андрей КАРА
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ДТП произошло 15 июня на 18-м километре дороги "Ярославль - Шопша" недалеко от поселка Красные Ткачи.

По предварительной информации, подросток попал под колеса машины "Хендай", которой управлял 58-летний мужчина. Девочку с травмами госпитализировали в больницу. Что конкретно произошло на дороге, почему подросток там оказался, где были ее родители, пока не сообщается.

- По данному факту проводится проверка, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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