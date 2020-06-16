2020-06-16T09:26:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Сотрудники "скорой" Рыбинска заразились коронавирусом

Пять медиков отправлены на изоляцию
Полина Вачнадзе
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Сотрудники "скорой" Рыбинска заразились коронавирусомСотрудники "скорой" Рыбинска заразились коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Тесты подтвердили наличие вируса COVID-19 у пятерых сотрудников станции скорой помощи Рыбинска, все заболевшие изолированы. Сейчас выясняются обстоятельства, при которых она заразились коронавирусом. Если подтвердится, что заражение произошлово время выезда к пациентам, то сотрудникам "скорой" будут назначены выплаты из фонда социального страхования.

На данный момент в Рыбинске работают 10 бригад скорой медицинской помощи, все медики обеспечены средствами защиты.

Для работы специализированной бригады, выезжающей на вызовы больных с подозрением на COVID19, закреплены определенные автомобили с бактерицидными установками. После транспортировки больного, машины обрабатываются дезинфицирующими средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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