Десять почтовых отделений Ярославля будут работать без выходных. Адреса

15 Июнь 2020 2020-06-15T18:20:38+03:00

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Ярославская Почта России пересмотрела график своей работы – крупные почтовые отделения теперь работают без выходных. С понедельника по пятницу прием клиентов будет проводиться с 08:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье – с 09:00 до 18:00. В ближайшее время список отделений почтовой связи с семидневным графиком работы расширится.

- Крупные города давно отвыкли от закрытия сервисов по выходным, и мы приводим график в соответствие со стандартом оказания услуг. Люди ценят возможность планировать свое время и маршруты. Мы не должны ограничивать это планирование, – отмечает генеральный директор Почты России Максим Акимов.

Списки отделений почтовой связи г. Ярославля, работающие без выходных:

- 150006, пр. Фрунзе, 57;

- 150010, ул. Звездная, 19;

- 150023, ул. Гагарина, 43;

- 150030, Суздальское шоссе, 20 корпус 2;

- 150035, ул. Ньютона, 65;

- 150045, Ленинградский проспект, 95;

- 150046, ул. Титова, 12;

- 150048, ул. Слепнёва, 18;

- 150054, ул. Щапова, 12;

- 150055, ул. Ляпидевского, 26.

ИСТОЧНИК KP.RU