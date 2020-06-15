2020-06-15T17:13:01+03:00
Общество

В Ярославской области разметку нарисовали на ямах разбитой дороги

Проезжую часть, по словам местных, не ремонтировали уже лет 30
Полина Вачнадзе
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Проезжую часть, по словам местных, не ремонтировали уже лет 30Проезжую часть, по словам местных, не ремонтировали уже лет 30
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Фотографии разбитой дороги Шебунино – Красный Профинтерн опубликовала в социальной сети подписчица группы «Жесть Ярославль».

- Дорога из Ярославля. Она капитально не ремонтировалась уже более 30 лет, иногда только ямочный ремонт. И в таком состоянии более 50% дороги. Удивительно, что дорожную разметку нарисовали прямо по ямам. У меня вопрос – с какой целью? Имитация бурной деятельности или что? Такое ощущение, что мы живем в военное время и ездим после танков, - возмущается подписчица.

Ярославне посоветовали обратиться с жалобой в местную администрацию и внести дорогу в карту проблемных дорог региона. Возможно, тогда на нее обратят внимание власти, хотя особых надежд на это комментаторы не возлагают. Не обошлось как обычно без шуток:

- Ребят, ну неужели непонятно? Разметка скрепляет куски асфальта между собой, это и есть ремонт!

ИСТОЧНИК KP.RU

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