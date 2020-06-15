Ярославцы, которые возьмут под опеку детей или престарелых, получат спецвыплату
Она составить чуть больше 12 тысяч рублей
Выплата составить чуть больше 12 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Граждане, которые с 1 апреля по 30 июня возьмут под свою временную опеку детей-сирот, престарелых и инвалидов, по постановлению Правительства РФ, получат специальные ежемесячные выплаты – 12130 рублей.
Срок опеки не должен быть менее 7 дней. Для получения денег необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по смету проживания до 1 октября. Заявление можно подать и через портал госуслуг.
ИСТОЧНИК KP.RU