2020-06-15T16:23:18+03:00
Общество

Ярославцы, которые возьмут под опеку детей или престарелых, получат спецвыплату

Она составить чуть больше 12 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
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Выплата составить чуть больше 12 тысяч рублейВыплата составить чуть больше 12 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Граждане, которые с 1 апреля по 30 июня возьмут под свою временную опеку детей-сирот, престарелых и инвалидов, по постановлению Правительства РФ, получат специальные ежемесячные выплаты – 12130 рублей.

Срок опеки не должен быть менее 7 дней. Для получения денег необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по смету проживания до 1 октября. Заявление можно подать и через портал госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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