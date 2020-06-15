2020-06-15T15:28:16+03:00
Звезды

Не выходя из машины. В Ярославле открылся автокинотеатр

Возможность посмотреть кино в романтичной обстановке на свежем воздухе есть до конца лета
Полина Вачнадзе
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В Ярославле открылся автокинотеатр. ФОТО: Виталий Уваров, ФейсбукВ Ярославле открылся автокинотеатр. ФОТО: Виталий Уваров, Фейсбук
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Открытие в Ярославле кинотеатра нового формата прошло 12 июня, в День России. Явление для города новое, а уж в условиях коронавирусной пандемии, когда из развлечений не осталось ничего, событие более чем долгожданное.

- Идея открыть автокинотеатр возникла еще в 2017 году. И в том же году она была реализована. Это был пилотный проект, который мы делали на площадке у ДК «Нефтяник», - рассказывает организатор проекта Андрей Алексеев. – Так что к сегодняшнему дню мы, в общем-то, уже представляли, как это все работает и были готовы развернуть автокинотеатр в любой момент.

Но до коронавирусной истории в этом не было особой необходимости, зато сейчас идея зашла на «ура». Все кинотеатра закрыты, рестораны не работают, музеи только онлайн – развлечений в Ярославле ноль. Поэтому автокинотеатр стал для горожан настоящим подарком.

- Такая форма, как оказалось, очень удачна в плане социального дистанцирования, позволяет соблюдать все санитарные нормы и требования. Мы посмотрели международный опыт, поняли, что там уже вернулись к автокинотеатрам, которые были популярны в 30-50 годы прошлого века, и решили, что и нам надо попробовать. В итоге буквально за 2-3 недели запустили проект, - рассказывает Андрей Алексеев.

Работать он будет все лето, в ежедневном режиме после заката солнца. Поэтому пока что сеансы начинаются довольно поздно – около 22 часов. Но с середины июля и в августе показы перенесут на более раннее время. Площадка для автокинотеатра организаторы называют практически идеальной.

- Мы работаем на территории бизнес-центра «Красный маяк». Собственники пошли нам навстречу, сама площадка очень удачно расположена, въезды все изолированы, на Волгу прекрасный вид. Рассчитана она на 50 машин, на первый показ ровно столько и приехали, - рассказывает Андрей.

Так как проект запустили в День России, стартовать решили с отечественного фильма – «Счастье в конверте». Дальше в программе и классика кино, и новинки как российского, так и зарубежного проката.

ИСТОЧНИК KP.RU

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