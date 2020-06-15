В Ярославле на Большой Норской построили детский сад

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:13:16+03:00

Его сдали на полтора месяца раньше срока

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В Ярославле на улице Большая Норская на полтора месяца раньше установленного срока сдали детский сад. Раньше построили, значит раньше пройдут процедуру лицензирования и уже к новому учебному году детский сад сможет принять своих первых маленьких воспитанников. Садик рассчитан на 220 мест.

Здание оснащено всем необходимым для развития малышей. Здесь есть спортивный зал, музыкальная студия, компьютерный класс. Чтобы дети реже болели, полы оснащены системой подогрева.

Удобно должно быть и родителям – подъездная дорога к детскому саду в прошлом году была отремонтирована.

До конца этого года в Ярославской области планируют сдать еще 8 детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU