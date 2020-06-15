2020-06-15T13:37:46+03:00
Общество

Ярославские волонтеры рассказали, как искали 88-летнего ветерана

Найти дедушку живым и здоровым помогли неравнодушные ярославцы
Полина Вачнадзе
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Ярославские волонтеры рассказали, как искали 88-летнего ветерана. ФОТО: группа "Лиза Алерт" ВКонтактеЯрославские волонтеры рассказали, как искали 88-летнего ветерана. ФОТО: группа "Лиза Алерт" ВКонтакте
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Заявка на поиск ветерана Великой Отечественной войны Григория Зайцева поступила добровольцам поискового отряда «Лиза Алерт» 11 июня. Дедушка физически крепкий и выносливый, но все чаще в своих мыслях уходит в прошлое, вспоминает былое, когда он был молод.

- Прозвон больниц переносим на утро, так как накануне прозвоном занимались полиция и родственники. Параллельно нарезаем автономные задачи и ищем готовых добровольцев на их отработку. Точек привязок много. У нас шесть готовых добровольцев. Приступаем к работе, - рассказывают в «Лизе Атерт».

Первый звонок о похожем мужчине в Заволжском районе – но не то. В 23.30 – второе сообщение. Девушка Татьяна видела дедушку, похожего на Григория Гавриловича 10 июня и вызвала ему «скорую». Пришлось ждать до утра, чтобы позвонить врачам.

В 9 утра доброволец Таша сообщила, что Григорий Гаврилович находится терапевтическом отделении соловьевской больницы. Информация подтвердилаьс не сразу – из-за пандемии по коронавирусу родственник не сразу смогли встретиться с дедушкой. И только на следующий день раздалось заветное «Найден, жив!».

- Группа коротких прозвонов, свидетели Евгения и Татьяна, не прошедшие мимо и нашедшие время позвонить и оставить свидетельство, группа репостов и все, кто так или иначе участвовал в поиске, огромное вам спасибо, - пишут в группе «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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