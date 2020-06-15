В Ярославской области 55 предприятий допустили нарушения в сфере недропользования

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:07:07+03:00

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За пять месяцев этого года в Ярославской области 55 предприятий совершили порядка 120 нарушений в сфере недропользования. В основном это касалось сроков сдачи отчетности, а также превышения установленного уровня добычи полезных ископаемых и работе на сельскохозяйственных землях.

На данный момент в регионе действует 144 лицензии на недропользование, из них 32 – на геологическое изучение, 112 – на разведку и добычу. Три лицензии из-за нарушений были приостановлены, а шести предпринимателям направлены уведомления о необходимости устранить несоответствия.

Нарушителям грозит административная ответственность. В 2019 году они были оштрафованы на 5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU