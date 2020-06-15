2020-06-15T12:33:34+03:00
Происшествия

Ярославец из-за плохого настроения изуродовал чужую машину

За свою несдержанность мужчина может на два года лишиться свободы
Полина Вачнадзе
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Ярославец из-за плохого настроения изуродовал чужую машинуЯрославец из-за плохого настроения изуродовал чужую машинуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Заявление в полицию написал хозяин покореженного «Рено» - когда он увидел свою «ласточку», на ней было несколько вмятин. Их исправление специалисты оценили в 40 тысяч рублей.

Виновника нашли быстро, помогли камеры видеонаблюдения. Задержали 25-летнего ярославца, который не стал отрицать свою причастность к преступлению: как оказалось, машина пострадала из-за его плохого настроения. Мужчина чем-то был расстроен и выместил злость на первом попавшемся авто, просто попинал его ногами.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества». Максимальное наказание по ней – два года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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