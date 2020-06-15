В Ярославской области пожарный спас утопающего

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:04:37+03:00

Никита Долгов был не на службе, но не смог остаться в стороне

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Трагедия в поселке Семибратово чуть было не случилась накануне праздников. Тонувшему очень повезло, что рядом находился подготовленный человек, иначе этот купальный сезон стал бы для жителя поселка последним.

Сообщение о том, что в районе плотины на реке Устье Семибратово тонет мужчина, поступило спасателям днем. На место выехал дежурный караул и в это же время в пожарной части находился пожарный Никита Долгов. У него уже закончилось дежурство, но молодой человек не смог остаться в стороне. На своей личной машине он тоже рванул к плотине и приехал быстрее своих коллег.

Пожарный бросился в воду и вытащил утопающего. Тот уже был без признаков жизни. Вместе с сотрудниками бригады скорой помощи, Никита Долгов провел реанимационные действия. Мужчина пришел в себя и его госпитализировали в Ростовскую ЦРБ. Еще несколько минут и спасти бы семибратовца не удалось – выбраться из воды или даже позвать на помощь он не мог.

Спасатели обращают внимание ярославцев на то, что купальный сезон хоть и начался, но вода еще не успела прогреться. Не стоит вопреки здравому смыслу заходить в воду «на спор» или в состоянии опьянения.

Купаться можно только в специально оборудованных для этого местах – на пляжах, где установлены буйки и ограждения. Здесь работают спасатели, которые смогут вовремя прийти на помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU