2020-06-15T11:33:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области еще 48 человек заразились коронавирусом

Выписались только двое
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области еще 48 человек заразились коронавирусомВ Ярославской области еще 48 человек заразились коронавирусомФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области, по данным на 15 июня, выявили еще 48 человек, заразившихся коронавирусом. Выписались с больничного только два ярославца.

На данный момент госпитализировано 773 пациента: 296 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 477 – с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции находятся 188 человек, на карантине – 2448.

Выздоровели на сегодняшний день 1662 ярославца.

С начала пандемии в Ярославской области коронавирусом заразился 4121 человек:

Яpославль – 2155;

Рыбинcк – 583;

Poстoвский MР – 210;

Гаврилoв-Ямский МР – 204;

Ярослaвский МР – 196;

Переслaвский городской округ – 191;

Pыбинский МР – 130;

Тутаeвcкий МР – 112;

oриcoглебcкий МР – 74;

Не расoвс ий MР – 70;

Бoльшеcельcкий МР – 53;

Угличский МР – 48;

Некoузcкий MР – 34;

Данилoвский МР – 20;

Пошeхонс ий MР – 17;

рейтовский MР – 9;

Мышкинcкий МP – 7;

Пeрвомайский MР – 6;

Любимс ий МР – 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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