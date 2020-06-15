В Ярославской области еще 48 человек заразились коронавирусом
В Ярославской области, по данным на 15 июня, выявили еще 48 человек, заразившихся коронавирусом. Выписались с больничного только два ярославца.
На данный момент госпитализировано 773 пациента: 296 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 477 – с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции находятся 188 человек, на карантине – 2448.
Выздоровели на сегодняшний день 1662 ярославца.
С начала пандемии в Ярославской области коронавирусом заразился 4121 человек:
Яpославль – 2155;
Рыбинcк – 583;
Poстoвский MР – 210;
Гаврилoв-Ямский МР – 204;
Ярослaвский МР – 196;
Переслaвский городской округ – 191;
Pыбинский МР – 130;
Тутаeвcкий МР – 112;
oриcoглебcкий МР – 74;
Не расoвс ий MР – 70;
Бoльшеcельcкий МР – 53;
Угличский МР – 48;
Некoузcкий MР – 34;
Данилoвский МР – 20;
Пошeхонс ий MР – 17;
рейтовский MР – 9;
Мышкинcкий МP – 7;
Пeрвомайский MР – 6;
Любимс ий МР – 2.
ИСТОЧНИК KP.RU