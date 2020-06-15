2020-06-15T11:00:52+03:00
Происшествия

Ярославца будут судить за наркоогород

Он выращивал коноплю и изготавливал марихуану
Полина Вачнадзе
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При обыске у обвиняемого изъяли 33 горшка с кустами коноплиПри обыске у обвиняемого изъяли 33 горшка с кустами коноплиФото: Олег ЗОЛОТО
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Срок за незаконное производство и сбыт наркотиков в крупном размере, а также за незаконное культивирование наркотических растений грозит 37-летнему ярославцу.

Полиция выяснила, что у себя на даче в СНТ мужчина соорудил парник, в котором выращивал коноплю. «Огород» с запрещенным растением был оборудован и внутри дома. Выращенное ярославец перерабатывал в смеси, которые потом сбывал наркоманам. Во время этой сделки, «огородника» и задержали полицейские. Кстати, сам он тоже регулярно употреблял дело рук своих.

- При обыске у обвиняемого изъяли 33 горшка с кустами конопли и более 400 граммов смеси растительного происхождения, которая согласно доводам экспертизы является марихуаной. Мужчина свою вину полностью признал, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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